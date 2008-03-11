Європейські «грошові мішки» підняли три питання на зустрічі з Тимошенко

Європейські бізнесмени закликали прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО до стабільності у здійсненні реформ.

Як повідомило власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі джерело, близьке до організаторів зустрічі, про це йшлося під час зустрічі 10 березня Ю.ТИМОШЕНКО з європейськими бізнесменами – інвесторами в українську економіку.

“Було три основних питання: стабільність і передбачуваність у реформах та змінах законодавства; вирішення питання з відшкодуванням податку на додану вартість, що на сьогодні є дуже корумпованим; та питання власності на землю несільськогосподарського призначення – бо сьогодні дуже важко придбати землю в Україні”, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, український прем’єр, у свою чергу, запевнила бізнесменів у бажанні здійснювати передбачувані реформи.

На зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО були присутні представники компаній Shell, Nokia, Volvo, St-Gobain, SAP, ERT.