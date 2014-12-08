Канада допоможе Україні тренувати військову поліцію - BBC

Канадські військовослужбовці прибудуть в Україну, де візьмуть участь у підготовці військової поліції, повідомляє агентство The Canadian Press з посиланням на міністра оборони країни Роба Ніколсона, передає BBC Україна.

Пан Ніколсон і міністр оборони України Степан Полторак в понеділок на зустрічі в Києві підписали декларацію про наміри щодо співробітництва в сферах оборони і безпеки.

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Канадська сторона допоможе збройним силам України в підготовці військової поліції. Також канадці допоможуть вдосконалити військово-медичну службу та навчатимуть методам особистого захисту військовослужбовців.