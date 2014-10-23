Канадським військовим заборонили носити форму на публіці

Відповідне попередження було винесено з побоювань, що вони можуть стати метою атак, пише Lenta.ru.

Командувач Військово-морських сил (ВМС) в Атлантичному океані контр-адмірал Джон Ньютон по електронній пошті віддав наказ з позначкою "термінові заходи".

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У документі, відправленому 23 тисячам військовим, які пройшли службу в східних провінціях країни, сказано, що "вони не повинні з'являтися у військовій формі на публіці". Також їм рекомендовано не покидати будівлі, в яких вони зараз перебувають.

Як зазначається, цей наказ був відданий приблизно через годину після повідомлення про стрілянину в Оттаві. Терміни його дії поки що не повідомляються.

Нагадаємо, вдень 22 жовтня невідомий відкрив стрілянину біля Національного військового меморіалу в столиці Канади Оттаві, розташованого неподалік від парламенту країни. Потім він забіг у будівлю парламенту, де здійснив ще кілька пострілів.

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За словами очевидців, озброєний чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, що стояли на варті біля військового меморіалу. В результаті був убитий один військовий.

Підозрюваний у стрілянині був убитий.

Під час стрілянини в канадському парламенті в будівлі перебували студенти з України. З місця події їх поліція евакуювала.