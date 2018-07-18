Мінюст анонсував нові позови до ЄСПЛ щодо військової агресії Росії

В кінці вересня-на початку жовтня відбудеться презентація доказової бази, яка міститься в цих позовах.

Найближчим часом Україна звернеться з черговими позовами до Європейського суду з прав людини щодо продовження військової агресії Росії.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр юстиції Павло Петренко.

Він зазначив, що в кінці вересня-на початку жовтня відбудеться презентація доказової бази, яка міститься в цих позовах.

Водночас Петренко зауважив, що поки не зрозуміло, в якій формі будуть ці позови: чи це буде доповнення до попередніх, чи будуть окремі заяви, чи «будуть окремі заяви України проти Росії за ті періоди, які не охоплені попередніми справами».