Начальник Генштабу: В Іловайській трагедії потрібно зрозуміти - це був вихід чи прорив

Про це він заявив на брифінгу, відповідаючи на питання , чи відчуває він свою провину за події в Іловайську, в районі Савур Могили та інших, передає «Українська правда».

"Я відчуваю провину за всі втрати в ході АТО. В якій мірі, в моральному чи якомусь іншому плані – це питання до відповідних структур", - сказав він.

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Муженко додав, що кілька разів був у прокуратурі на допиті у зв’язку з трагедією в Іловайську, однак не повідомив майже жодної інформації про це.

"Якщо ви хочете коментар, то я вважаю особисто, що для того, щоб оцінювати Іловайську трагедію з будь-якого боку необхідно розібратися і дати оцінку діям, а також визначитися з поняттями – це був вихід, чи це був прорив. На цьому ставлю крапку і більше не коментую", - сказав він.