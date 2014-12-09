Експерти представили “Стратегію повернення Криму”

Про це повідомляється у прес-релізі організації.

Стратегія визначає основні напрямки роботи, принципи та загальний задум — створення найбільш сприятливої ситуації для повернення анексованого Криму до України в ситуації, яку з позиції сьогодення складно передбачити.

Протягом 9 місяців з моменту окупації Криму держава так і не запропонувала стратегію або хоч якогось плану його повернення, тому експерти “Майдану закордонних справ” в консультаціях з громадським суспільством розробили план дій щодо Криму.

Читайте також86 суден, 232 літаки: з'явилися чорні списки порушників правового режиму КримуДокумент складається з "осмислення уроків анексії Криму та конкретних кроків у військовій, економічний, енергетичний, гуманітарній, міжнародно-правовій сферах".

“Наша мета - не дати замовчувати проблему і перевести обговорення з позиції "нас зливають!" у практичну площину конкретних дій", - зазначив Богдан Яременко, голова правління “Майдану закордонних справ”.

Згідно з повідомленням, стратегія повернення Криму задумана для нової ситуації в країні, коли держава більше не є її монопольним виконавцем, більше того, коли держава може бути не зацікавленою у її реалізації, коли з’явилися інші гравці: приватний бізнес та недержавні волонтерські організації, активність яких значно підвищилася після Майдану 2014 року.

Повний текст “Стратегії повернення Криму”

Довідка. Благодійний фонд “Майдан закордонних справ” пропонує українцям і світові професійний погляд на зовнішню політику України - адекватні, зрозумілі, ефективні, базовані на непорушності прав людини та раціональному інтересі громадян, бізнесу, суспільства та держави форми і напрямки міжнародної діяльності.

Створення благодійного фонду “Майдан закордонних справ” було зініційовано українськими дипломатами у січні 2014 року. Головою правління Фонду є Богдан Яременко, Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі та за сумісництвом представник України при Організаціі Чорноморського Економічного Співробітництва (2010-2013 р.р.).