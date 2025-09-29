Раніше росіяни почали вимагати пом'якшити санкції через дефіцит запчастин до літаків.

Пасажирські авіакомпанії Росії вперше отримають вантажні літаки під розбір на запчастини. Про це повідомляє "‎Коммерсант"‎.

За даними самих росіян, вантажна авіакомпанія "‎Волга-Дніпро"‎ передасть вісім своїх вантажних Boeing "‎Аерофлоту"‎. Йдеться про шість Boeing 737, а також про два Boeing 747.

Сума угоди становить близько 130 млн доларів. На ринку оцінюють придбання "‎Аерофлоту" як "вкрай вигідне".

Як повідомило близьке до "Аерофлоту" джерело, літаки будуть передані у фінансовий лізинг компаніям групи, які називаються "Росія" і "Побєда". Передача бортів очікується найближчим часом.

Спеціалісти ринку не вірять у потенційне вантажне застосування цих літаків вищеназваними перевізниками.

Набагато доцільнішим вони вважають використання запчастин з цих бортів в інтересах власного парку.

"Економічна ефективність угоди полягає в тому, що придбати той самий обсяг комплектуючих буде в рази дорожче", – каже один з них.

Зазначимо, що з 2006 до кінця 2009 року у "Аерофлоту" функціонував дочірній експлуатант з флотом вантажних широкофюзеляжних літаків – "Аерофлот Карго" (визнаний банкрутом у 2010 році), після чого перевізник зосередився на пасажирських перевезеннях.

Експерти сумніваються, що група повернеться в бізнес польотів на вантажних літаках, оскільки в умовах стагнації ринку вантажоперевезень в Росії немає потреби в додаткових бортах.

Конвертацію бортів у пасажирські експерти також вважають нездійсненною через високу вартість дослідно-конструкторських робіт. Таким чином, найбільш раціональним фахівці бачать саме використання літаків як донорів запчастин.

Криза російської цивільної авіації

Експерти вважають, що через запроваджені санкції пасажирські літаки в РФ перебувають у жахливому стані. Відсутність нових бортів і західних запчастин призводить до аварій і катастроф.

Як раніше повідомлялося, за 11 місяців минулого року сталося 208 авіаційних інцидентів – на чверть більше, ніж у 2023-му. Майже кожен другий випадок пов'язаний із відмовою двигунів чи поломками шасі.

РФ намагається будувати власні пасажирські літаки, однак на сьогодні практично всі спроби завершилися безрезультатно. Раніше УНІАН повідомив, що Росія побудувала у 15 разів менше авіалайнерів, ніж планувала.

У лютому 2024 року стало відомо, що флагманський проєкт росіян – авіалайнер МС-21 почнуть постачати авіакомпаніям РФ не раніше 2025-2026 років. Це при тому, що раніше серійне виробництво літака передбачалося розпочати в 2016-му.

