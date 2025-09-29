Сучасні системи ППО Німеччина надасть Україні за підтримки норвезьких партнерів.

До кінця 2025 року Німеччина передасть Україні ще дві системи протиповітряної оборони Patriot, повідомив під час Варшавського безпекового форуму міністр оборони країни Борис Пісторіус. Про це пише Укрінформ.

"Нещодавні атаки Росії – понад 580 дронів і більш як 40 ракет – знову підкреслили важливість зміцнення української протиповітряної оборони. І саме цим ми займаємося. Німеччина вже передала три системи Patriot. До кінця цього року ми надамо ще дві сучасні системи Patriot за підтримки наших норвезьких партнерів", - цитує міністра видання.

Він також вказав на необхідність зміцнювати оборонну промисловість України, "щоб краще протидіяти майбутнім викликам як для України, так і для всієї Європи".

Відео дня

"Ми всі повинні забезпечити стійку підтримку України – рішучіше і сильніше, ніж у попередні місяці. Європейський Союз має підкріпити це, забезпечивши значно гнучкішу регуляторну базу для оборонної промисловості в Європі. Це єдиний шлях швидко наростити виробничі потужності, а отже, і поставки Україні", - додав Пісторіус.

Системи ППО Patriot: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, в Україну вже надійшов і працює Patriot від Ізраїлю. Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 27 вересня розповів, що ізраїльський комплекс виконує завдання в Україні вже місяць.

Крім того, міністр оборони України Денис Шмигаль за результатами зустрічі "Рамштайн", яка відбулася 10 вересня, повідомляв про передачу Україні двох систем Patriot, літаків Mirage, снарядів та реалізацію низки заходів військової підтримки.

Стало відомо, що Європа планує запустити виробництво комплексів Patriot. За словами керуючого директора німецького підрозділу MBDA Томаса Готтшильда, його компанія готова запустити виробництво пускових установок у Німеччині, щоб знизити збройову залежність від США. Також там планують збільшити виробничі потужності з випуску ракет протиповітряної оборони Patriot, якщо обсяг замовлень перевищить "певний поріг".

Вас також можуть зацікавити новини: