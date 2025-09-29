Генеральний директор EA Ендрю Вілсон залишиться на своїй посаді.

Electronic Arts офіційно підтвердила чутки, які з'явилися в The Wall Street Journal. Видавець домовився про угоду з низкою інвесторів, до якої увійшли Silver Lake, Суверенний фонд Саудівської Аравії та Affinity Partners. Вони викуплять усі акції компанії за рекордні 55 мільярдів доларів.

Генеральний директор EA Ендрю Вілсон у заяві назвав угоду визнанням внеску всіх студій видавця, які створили за останні десятиліття "одні з найбільш культових франшиз в історії індустрії". Він підкреслив, що угода відкриє нові можливості для розширення впливу компанії у сфері ігор.

Також Вілсон залишиться на позиції генерального директора - цей момент окремо виокремили у пресрелізі. У самій компанії поки не уточнюють, чи призведе зміна статусу до реструктуризації. Часто аналітики зазначають, що приватний формат дає змогу гнучкіше працювати над довгостроковими стратегіями, не озираючись на короткострокові очікування акціонерів.

Угоду планують закрити до першого кварталу 2027 фінансового року, після схвалення регулюючих органів. До цього моменту EA продовжить функціонувати у звичайному режимі як публічна компанія.

Угода виявилася однією з найбільших в історії ігрової індустрії. Наприклад, купівля Activision Blizzard корпорацією Microsoft коштувала 68.7 мільярдів доларів, але це була саме купівля компанії, а не викуп акцій для відходу з біржі.

Раніше ми розповідали, що Electronic Arts показала "живий" трейлер Battlefield 6 зі знаменитостями. У ролику знялися Зак Ефрон, Джиммі Батлер, Морган Воллен і Педді Пімблетт.

