Очікуються ультратонкі рамки дисплея, використання нанокерамічного металу в збірці і новий дизайн блоку камер.

Компанія OnePlus поділилась офіційним зображенням свого наступного флагманського смартфона, який уперше показали не тільки ззаду, а й спереду. Заодно в акаунтах OnePlus у соцмережах з'явилася інформація про деякі технічні характеристики майбутньої новинки.

За словами виробника, OnePlus 15 – перший смартфон, виготовлений "нанокерамічного металу аерокосмічного класу", який на 134% твердіший за титан і на 223% - за нержавіючу сталь, а фарба, завдяки особливій технології нанесення, стала більш стійкою до потертостей.

На рендерах OnePlus 15 представлений у новому "пісочному" забарвленні Sand Dune, яке є доповненням до чорної версії. Зображення також підтвердили відмову компанії від звичної "шайби" на задній панелі на користь "квадратного" блоку камер.

Стали відомі й деякі технічні специфікації. Смартфон буде укомплектований топовим чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, а екран матиме рамки товщиною 1,15 мм, частоту оновлення одразу 165 Гц і вбудований ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Прем'єра OnePlus 15 і старт продажів заплановані на жовтень. Вже відомо, що компанія пропустить OnePlus 14 і відразу випустить "п'ятнадцяту модель". Пропуск 14-го покоління пов'язаний із забобонами навколо цифри 4 в азіатських країнах.

Раніше в мережі з'явилася інформація, що OnePlus заборонить перепрошивати свої смартфони, куплені в Китаї. До цього можливість розблокувати завантажувач уже прибрали Samsung і Xiaomi.

