Прем'єра OnePlus 15 і старт продажів очікуються в жовтні / фото OnePlus

Компанія OnePlus поділилась офіційним зображенням свого наступного флагманського смартфона, який уперше показали не тільки ззаду, а й спереду. Заодно в акаунтах OnePlus у соцмережах з'явилася інформація про деякі технічні характеристики майбутньої новинки.

За словами виробника, OnePlus 15 – перший смартфон, виготовлений "нанокерамічного металу аерокосмічного класу", який на 134% твердіший за титан і на 223% - за нержавіючу сталь, а фарба, завдяки особливій технології нанесення, стала більш стійкою до потертостей.

На рендерах OnePlus 15 представлений у новому "пісочному" забарвленні Sand Dune, яке є доповненням до чорної версії. Зображення також підтвердили відмову компанії від звичної "шайби" на задній панелі на користь "квадратного" блоку камер.

Відео дня

Стали відомі й деякі технічні специфікації. Смартфон буде укомплектований топовим чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, а екран матиме рамки товщиною 1,15 мм, частоту оновлення одразу 165 Гц і вбудований ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Фото OnePlus 15 29 вересня 2025
Фото OnePlus 15 29 вересня 2025
Фото OnePlus 15 29 вересня 2025
Фото OnePlus 15 29 вересня 2025
Фото OnePlus 15 29 вересня 2025
Фото OnePlus 15 29 вересня 2025
Фото OnePlus 15 29 вересня 2025

Прем'єра OnePlus 15 і старт продажів заплановані на жовтень. Вже відомо, що компанія пропустить OnePlus 14 і відразу випустить "п'ятнадцяту модель". Пропуск 14-го покоління пов'язаний із забобонами навколо цифри 4 в азіатських країнах.

Раніше в мережі з'явилася інформація, що OnePlus заборонить перепрошивати свої смартфони, куплені в Китаї. До цього можливість розблокувати завантажувач уже прибрали Samsung і Xiaomi.

Вас також можуть зацікавити новини: