Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив скептицизм щодо концепції "стіни дронів", яка покликана захистити східні країни Європи від можливих вторгнень у їхній повітряний простір. За його словами, це не вдасться реалізувати в найближчі роки, пише Politico.

"Я дуже ціную ідею "стіни дронів", але ми повинні звернути увагу на управління очікуваннями. Не йдеться про концепцію, яку буде реалізовано в найближчі три або чотири роки", - сказав він на панельній дискусії на Варшавському безпековому форумі 2025.

Пісторіус додав, що Європа має діяти, виходячи з пріоритетів. Він наголосив, що зараз необхідно думати про забезпечення достатньої гнучкості процесів розроблення і закупівель у зв'язку зі швидким розвитком технологій.

"Захист від дронів необхідний, але не за допомогою "стіни дронів"", - заявив міністр оборони Німеччини.

"Стіна дронів" - що відомо

Нагадаємо, що концепція "стіни дронів" просувається Європейською комісією. Ідея полягає у створенні системи оборони вздовж східного флангу Європейського Союзу, яка зможе виявляти, відстежувати і, за необхідності, збивати ворожі безпілотники.

Раніше президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна долучиться до "стіни дронів". Він зазначив, що Словаччина є повноправним членом НАТО і бере активну участь у всіх консультаціях згідно зі статтею 4 Вашингтонського договору.

Крім того, представник Єврокомісії Тома Реньє говорив про те, що Україна стане частиною "стіни дронів". За його словами, ця ініціатива дасть змогу захистити прифронтові країни ЄС та Україну від потенційних атак дронів.

