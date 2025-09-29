Псу Патрону час на пенсію: роботизовані пси зачистили ліс на Київщині після атаки РФ

Наступники пса Патрона допомогли саперам ДСНС зібрати суббоєприпаси, які залишилися після обстрілу РФ.

Виявляти та зачищати елементи касетних боєприпасів після чергового ворожого обстрілу на Київщині рятувальникам допомогли роботизовані пси.

Їх роботу Державна служба з надзвичайних ситуацій показала у відповідному відео, розміщеному у Telegram-каналі.

Розповідається, що спочатку сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України провели розвідку, задіявши роботизованого пса з відеокамерою.

"Так фахівці у режимі реального часу дистанційно виявили вибухонебезпечні предмети. Сапери зібрали та знищили на спеціальному майданчику суббоєприпаси, що візуально нагадували металеві сфери", - йдеться у повідомленні, що супроводжує відео.

Принагідно ДСНС закликало громадян не наближатися, не торкатися та не намагатися самостійно вилучати підозрілі металеві предмети. У разі їх виявлення треба негайно відійти на безпечну відстань і повідомити рятувальників за номером "101".

Чим відомий пес Патрон

Як писав УНІАН, пес Патрон наразі найвідоміший собака-сапер у світі. Він почав службу в шість місяців. Лише за перший місяць повномасштабної війни виявив 90 мін. Наразі він вже є чотирилапим символом незламності та має в TikTok понад 600 тисяч фоловерів.

Патрон зараз розширив своє поле діяльності -він не лише допомагає з розмінуванням, а й вчить дітей мінної безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: