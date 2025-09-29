Псу Патрону час на пенсію: роботизовані пси зачистили ліс на Київщині після атаки РФ

Виявляти та зачищати елементи касетних боєприпасів після чергового ворожого обстрілу на Київщині рятувальникам допомогли роботизовані пси.
Їх роботу Державна служба з надзвичайних ситуацій показала у відповідному відео, розміщеному у Telegram-каналі.
Розповідається, що спочатку сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України провели розвідку, задіявши роботизованого пса з відеокамерою.
"Так фахівці у режимі реального часу дистанційно виявили вибухонебезпечні предмети. Сапери зібрали та знищили на спеціальному майданчику суббоєприпаси, що візуально нагадували металеві сфери", - йдеться у повідомленні, що супроводжує відео.
Принагідно ДСНС закликало громадян не наближатися, не торкатися та не намагатися самостійно вилучати підозрілі металеві предмети. У разі їх виявлення треба негайно відійти на безпечну відстань і повідомити рятувальників за номером "101".
Чим відомий пес Патрон
Як писав УНІАН, пес Патрон наразі найвідоміший собака-сапер у світі. Він почав службу в шість місяців. Лише за перший місяць повномасштабної війни виявив 90 мін. Наразі він вже є чотирилапим символом незламності та має в TikTok понад 600 тисяч фоловерів.
Патрон зараз розширив своє поле діяльності -він не лише допомагає з розмінуванням, а й вчить дітей мінної безпеки.