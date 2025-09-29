При ціні в 100 доларів це одні з найдоступніших повнорозмірних навушників з активним шумозаглушенням у своєму класі.

Бренд CMF, що належить Nothing, представив недорогі повнорозмірні навушники Headphone Pro. У мережі новинку називають "вбивцею" Apple AirPods Max через хороше співвідношення ціни та якості.

Головна "фішка" новинки – Energy Slider. Це слайдер, що дає змогу швидко налаштовувати нижні/верхні частоти в будь-якому треку. Є й класичне коліщатко для регулювання гучності, а також кнопка "дії", яку можна використовувати, наприклад, для виклику ChatGPT.

Обсяг батареї в Headphones Pro становить 720 мАг. За словами компанії, час роботи навушників із повним зарядом може сягати рекордних 100 годин, проте з увімкненим ANC час зменшується до 50 годин. При цьому доступне швидке заряджання: 5 хвилин на 4 години музики.

Навушники важать 283 грами, по залізу: динаміки 40-мм, модуль Bluetooth 5.4, а також кодеки SBC, AAC і LDAC. У комплекті йде кабель USB-C і тканинний чохол для зберігання. Дизайн можна касмотизувати за допомогою різнокольорових амбушур.

Продажі вже почалися в Європі за ціною 99 доларів (~4000 грн). Це робить пристрій одними з найдоступніших повнорозмірних навушників з ANC і LDAC у своєму класі.

Раніше цього місяця Nothing випустила наступне покоління бездротових навушників Ear. Основним нововведенням стала опція Super Mic: це перші TWS-навушники з мікрофоном у зарядному кейсі.

Водночас Apple на вересневій презентації представила AirPods 3 Pro. Гарнітура отримала вдвічі потужніше шумозаглушення і сенсор пульсу для спортивної статистики. До того ж обіцяють автономність до 8 годин у кожному навушнику.

