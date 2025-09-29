Дефекти на корпусі з'являються через зношені металеві зарядки MagSafe.

З виходом iPhone 17 Pro і Air, багато покупців зіткнулися з несподіваною проблемою – на задньому склі і виступаючому "плато" камери дуже швидко утворюються подряпини і відколи. Apple вже пояснила, через що з'являються подряпини, а зараз у мережі з'явилося рішення того, як дефектів можна позбутися самостійно.

У компанії стверджують, що сліди на корпусі iPhone залишають магнітні тримачі MagSafe. Вся справа в тому, що їхнє металеве кільце з часом сколюється і залишає сліди на корпусі смартфона.

Повідомляється, що Apple вже знайшла розв'язування проблеми. У низці фірмових магазинів Apple почали встановлювати оновлені тримачі з силіконовими кільцями. Передбачається, що вони мають знизити ризик нових пошкоджень.

Утім, такий метод лише запобігає появі нових подряпин. Для того, щоб позбутися тих дефектів, які вже є, Apple, за інформацією Bloomberg, зобов'язала працівників магазинів протирати смартфони розчином з води і морської солі.

Такий самий спосіб підійде і для самостійного очищення iPhone від дефектів на задніх панелях. Його перевірили журналісти 9to5Mac – вони протерли iPhone 17 Pro водою з морською сіллю і кажуть, що це справді допомогло.

Щоправда, важливо додати, що так стерти можна подряпини виключно зі скляної поверхні смартфона. А ось алюмінію iPhone 17 Pro, який прийшов на зміну титану, використаного в iPhone 15/16 Pro, це не допоможе. Тому єдиний надійний спосіб захистити свій айфон від подряпин – використовувати чохол.

Попри скандал із подряпинами, запуск серії iPhone 17 супроводжується значним ажіотажем. За інформацією The Information, базову модель 2025 року "змітають" з полиць, через що Apple поспіхом нарощує виробництво.

Поки журналісти діляться враженнями, інсайдери пишуть, що сімейство iPhone 18 майже не відрізнятиметься від iPhone 17. Значні зміни Apple приберегла на 2027 рік до 20-річчя iPhone.

