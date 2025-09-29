Нові обмеження набудуть чинності з 1 листопада.

Деякі оператори терміналів у китайському порту Циндао, який є одним з ключових нафтових портів Китаю, запровадять нові обмеження для старих танкерів, що перевозять нафту з Ірану, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що обмеження передбачатимуть заборону на швартування кораблів, старшим за 30 років, а також суден, які змінили свої ідентифікатори Міжнародної морської організації або мають недійсні сертифікати. Планується, що нові правила набудуть чинності з 1 листопада.

Інші судна, що заходять до порту, також будуть оцінюватися за профілем ризику, виходячи з таких факторів, як вік і страхування відповідальності за забруднення навколишнього середовища. Танкери, які отримають низький бал, теж потраплять під нові обмеження.

"Вважається, що цей крок спрямований проти суден, які перевозять санкційну нафту з Ірану та інших чутливих постачальників… За даними аналітичної компанії Kpler, порт Циндао розглядається як великий хаб для іранської нафти, що надходить до Китаю", - зазначають журналісти.

Тобто йдеться про боротьбу з "тіньовим флотом".

За даними видання, запровадження обмежень підтримали чотири оператори порту Хуандао - частини більшого порту Циндао. Зазначається, що у разі відхилення заявки портовими операторами, судну не дозволяється швартуватися в цьому районі протягом року.

Журналісти наголошують, що обмеження проти кораблів "тіньового флоту" запроваджують після того, як у серпні США наклали санкції на нафтового оператора, розташованого в порту Циндао, заявивши, що він отримав іранську нафту, яку перевозило судно, що вже перебуває під санкціями Вашингтона.

Водночас старший ринковий аналітик компанії Vortexa Емма Лі зазначає, що нові заходи матимуть обмежений вплив на імпорт підсанкційної нафти до Китаю.

"Порт Циндао вже втрачає частку ринку в імпорті нафти, яка знизилася з понад 40% у 2020 році до близько 20% у 2024 році, оскільки сусідні порти в останні роки розширили причали для великотоннажних нафтових суден… Його роль в обробці танкерів з високим ступенем ризику також відносно невелика в порівнянні з іншими портами Шаньдуна", - зауважила експертка.

"Тіньовий флот" Ірану і Росія

22 серпня стало відомо про нові американські санкції щодо міжнародної мережі компаній і суден "тіньового флоту" Ірану. Нові обмеження було застосовано через незаконне транспортування підсанкційної нафти до Ірану.

За даними ЗМІ, "тіньовий флот" Ірану працює на Росію. Газета Financial Times писала, що з 2019 року працює світова танкерна мережа, яка спрямована на перевезення санкційної нафти.

