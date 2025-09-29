Місячний тариф на газ в Україні оновив максимум: постачальники показали ціни на жовтень

Українцям постачають "блакитне паливо" дев'ять компаній.

Українські постачальники "блакитного палива" оприлюднили ціни на газ на жовтень 2025 року. Річні тарифи, прогнозовано, не змінилися, а місячний тариф в однієї з компаній перевищив 26 гривень за кубометр, пише Газправда.

Зазначається, що на ринку постачання природного газу побутовим споживачам, тобто населенню, як і раніше, присутні дев'ять постачальників, п'ятьь з яких пропонують і річні, і місячні тарифи.

Місячні цінники на "блакитне паливо" у жовтні коливаються від 8,46 до 26,4 грн за кубометр, що на гривню вище за вересневий максимум. При цьому річні пропозиції коливаються від 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

Варто зауважити, що понад 98% побутових споживачів газу, а це понад 12 мільйонів домогосподарств, отримують "блакитне паливо" від Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" за ціною 7,96 грн за кубометр.

Як відомо, річний тариф від ГК "Нафтогаз України" діє до 30 квітня 2026 року включно.

Тариф на газ в Україні - останні новини

22 серпня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд не розглядає підвищення тарифів на газ та комунальні послуги для населення до завершення воєнного стану.

З 2022 року в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги протягом воєнного стану та шість місяців після його завершення. Це передбачає незмінність цін на газ, теплопостачання та гарячу воду.

