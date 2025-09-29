Українські військові сподіваються масштабувати досвід збиття дороговартісних російських вертольотів за допомогою дешевих FPV-дронів.

Російські загарбники зазнали болючої втрати після успішного збиття гелікоптера Мі-8 українським FPV-дроном. Цей гвинтокрил значно дорожчий за FPV-дрон.

Про це пресофіцер 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарас Мишак розповів в етері телеканалу Суспільне.

"Це дуже непросто. Це була достатньо складна і довго спланована операція за допомогою злагоджених дій розвідки, за допомогою майстерності пілота. Підловлювали ми російських вертольотчиків не один день", - зазначив Мишак.

Військовий висловив сподівання, що цей досвід успішного збиття російського гвинтокрила Мі-8 вдасться масштабувати, а такі ураження стануть буденністю та змусять росіян "перестати літати взагалі".

Як пояснив пресофіцер, гелікоптери Мі-8 у загарбників виконують логістичні і транспортні завдання. Іноді росіяни використовують ці вертольоти для евакуації поранених. За його словами, окупанти активно застосовують різну авіацію, вертольоти та літаки, але намагаються не підлітати до лінії бойового зіткнення.

"Вони працюють з певною відтяжкою, тому їх не так просто дістати там нашому ППО. Але тепер є один такий успішний випадок. І я думаю, їх буде ставати тільки більше", - додав Мишак.

Також пресофіцер порівняв вартість збитого гвинтокрила з вартістю FPV-дрона, яким його було збито.

"Ціна гелікоптера може варіюватися від 6 мільйонів до 15 мільйонів доларів. А щодо FPV-дрона – це 300-500 доларів. Тобто різниця колосальна. І звичайно ж, це дуже болюча втрата для росіян", - наголосив Мишак.

ЗСУ збили російський гелікоптер FPV-дроном

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ збили гелікоптер окупантів з допомогою FPV-дрона. Це сталося у районі населеного пункту Котлярівка на Донеччині. У 59 ОШБр безпілотних систем ім. Якова Гандзюка ("Степові хижаки") пояснили, що це стало результатом роботи розвідки й "наших людей". Також у підрозділі показали відео збиття російського гелікоптера.

