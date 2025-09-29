За словами представника Міноборони, очікуються додаткові поставки західних літаків.

Авіапарк Повітряних сил Збройних сил України поповниться шведськими винищувачами четвертого покоління Gripen. Таку заяву зробив в інтерв'ю BBC заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

За його словами, очікуються додаткові поставки літаків. Серед них, окрім шведських винищувачів, також американські F-16 та французькі Mirage, які вже експлуатуються українськими пілотами.

Водночас генерал-лейтенант не став уточнювати, коли вони надійдуть та у якій кількості.

"Давайте, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти", – сказав він.

На уточнююче запитання про те, які саме літаки "очікуються" – "Міраж", "Гріпен", F-16 чи тільки якийсь з них, Гаврилюк відповів так:

"Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який, я не буду".

Винищувачі Gripen для України

Раніше у Швеції не виключали продаж Україні своїх винищувачів Gripen. Проте міністр оборони країни Пол Йонсон казав, що це буде можливо лише після завершення війни.

"Ми ведемо діалог з Україною, і оскільки вони, безумовно, висловили зацікавленість у системі Gripen... переважно Gripen Echo, новій версії, яку також використовують Швеція та Бразилія, то майбутній продаж є можливим. У такому разі це буде радше довгострокова ініціатива або створення спільного потенціалу ВПС", – сказав він.

Авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко розповів, що JAS 39 Gripen мають певну перевагу перед американськими винищувачами F-16 та французькими Mirage 2000. За його словами, вони можуть нести європейську ракету великої дальності повітряного бою Meteor, дальністю ураження якої становить 200 км.

