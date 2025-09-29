Австралійська яловичина майже повністю витіснила американську з Китаю.

Яловичина з Австралії замінила американську на ринку Китаю через торговельну війну президента США Дональда Трампа з Піднебесною. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними статистики, у серпні 2025 року США експортували до Китаю яловичини на 9,5 млн дол., тоді як за аналогічний місяць минулого року цей показник складав 125 мільйонів доларів. У липні 2025-го було 8,1 млн дол. проти 118 млн дол. у липні-2024.

Водночас поставки яловичини з Австралії до Китаю до березня упродовж двох років трималися в середньому навколо планки в 140 млн доларів на місяць. Вони зросли до 221 млн доларів у липні і 226 млн доларів у серпні.

Поставки США до Китаю різко виросли в 2020 і 2021 роках після того, як Трамп під час свого першого терміну уклав торговельну угоду з Пекіном. В березні цього року Піднебесна не продовжила термін дії дозволів сотням американських м'ясних підприємств, а Трамп розпочав тарифну війну.

Інші американські сільськогосподарські експортні товари до Китаю, найбільшого імпортера продовольства в світі, також постраждали від митних війн президента США. Тільки на сої американські фермери втратили мільярди доларів протягом поточного сезону збору врожаю.

Китай відігравав важливу роль для американських переробників яловичини, сплачуючи преміальні ціни за деякі види м'яса, менш популярні в США.

Зараз виробництво яловичини в Австралії досягло історичних максимумів, а м'ясо набагато дешевше. До того ж Канберра не тільки постачає більше до Китаю, але й експортує рекордні об'єми до США.

Майбутні торговельні переговори між Пекіном і Вашингтоном можуть покласти край блокуванню. Водночас усі постачальники яловичини до Китаю підпадають під розслідування Пекіна щодо імпорту, яке може призвести до обмеження торгівлі для боротьби з надлишком поставок яловичини в Китаї. Розслідування триватиме до 26 листопада.

Як торгова війна США та Китаю вдарила по Європі

На початку вересня Китай звинуватив виробників свинини з країн Євросоюзу у демпінгу, який шкодить його власній промисловості, і запровадив проти них мита в розмірі до 62%. Такий хід Пекіна став відповіддю на європейські тарифи на імпорт китайських електромобілів.

Водночас через митні війни США та Китаю опинилася під загрозою і промисловість ЄС. Америка скоротила поставки магнітів, що містять рідкісноземельні метали, до Європи. Це ще більше посилило залежність країн ЄС від поставок з Китаю.

