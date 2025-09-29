Машину побудували на базі російського позашляховика "Нива"‎.

Росіяни нарощують використання у війні нових всюдиходів "Улан". Про це повідомляє українське видання "Мілітарний".

Вперше машину показали на виставці "Армія-2024". Її представили саме як альтернативу знаменитим китайським мотовсюдиходам Desertcross 1000-3, які в Україні прозвали "‎гольфкарами"‎. Останні окупанти застосовують, зокрема, у наступах.

Відомо, що машини "Улан" вже надійшли на озброєння 110-ї бригади 51-ї гвардійської армії зі складу Південного військового округу. Можливо, їх використовують й інші підрозділи армії РФ.

Сама машина є легким двовісним всюдиходом, призначеним для того, щоб перевозити особовий склад і вантажі. Її розглядають як просту, дешеву та ремонтопридатну техніку.

Машину побудували на базі позашляховика "Нива". Її обладнали трубчастим металевим каркасом. Спереду знаходяться двигун і трансмісія, а посередині – кабіна, розрахована на двох осіб.

"Улан" має бензиновий двигун потужністю 85 к.с. та 5-ступінчасту механічну коробку передач. Машина може похвалитися повним приводом.

Максимальна швидкість становить понад 80 км/год, а запас ходу дорівнює 320 км. Озброєння не передбачено, але є місця для особистої зброї. Також на машину можна встановлювати засоби РЕБ.

Інші новинки російського ОПК

Нещодавно росіяни повідомили про створення нового легкого бронеавтомобіля "Легіонер". Він покликаний закрити потреби армії РФ, що лежать між неброньованими військовими автомобілями та бронетранспортерами.

За словами розробників, йдеться про багатоцільову платформу, яка може виконувати широкий спектр логістичних та допоміжних задач на полі бою. Для цього автомобіль має броньовану кабіну та відкриту вантажну платформу.

А ще раніше Росія представила бронемашину, яка може запускати цілий "рій" ударних безпілотників. Як повідомлялося, комплекс може вражати неброньовану та легкоброньовану техніку.

