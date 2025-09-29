Авіакомпанія Lufthansa наразі має близько 103 тисяч співробітників.

Німецький концерн Lufthansa планує до 2030 року скоротити близько чотирьох тисяч працівників, пише Tagesschau.

Зазначається, що скорочення планується переважно у Німеччині та за рахунок адміністративних офісних посад. Причина - цифровізація та автоматизація робочих процесів.

Водночас профспілка працівників сфери послуг ver.di розкритикувала заплановані скорочення.

Відео дня

"Ми не погодимося на суцільне скорочення штату у Lufthansa за рахунок працівників", - зазначив представник профспілки Марвін Рещинський.

Крім того, Lufthansa хоче закупити понад 230 нових літаків до 2030 року, з яких 100 будуть призначені для рейсів далекого сполучення. Оновлення флоту дозволить суттєво скоротити операційні витрати, оскільки нові літаки потребують менше пального.

Компанія Lufthansa - найбільший авіаперевізник Європи, який забезпечує роботою близько 103 тис. співробітників.

Новини світової авіації

Із 3 листопада для всіх рейсів пасажирам ірландського лоукостера Ryanair обовʼязково знадобиться мобільний додаток із цифровим талоном. Через це компанію звинуватили у створенні труднощів для 4 мільйонів британців, які ніколи не користувалися інтернетом, а також для тих, хто не має смартфона.

26 вересня стало відомо, що австралійська авіакомпанія впровадила послугу "‎місце без сусіда"‎. Так, пасажири на деяких внутрішніх та міжнародних рейсах можуть подати заявку, щоб місце поруч з ними залишилося порожнім.

Вас також можуть зацікавити новини: