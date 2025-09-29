Німецький концерн Lufthansa планує до 2030 року скоротити близько чотирьох тисяч працівників, пише Tagesschau.
Зазначається, що скорочення планується переважно у Німеччині та за рахунок адміністративних офісних посад. Причина - цифровізація та автоматизація робочих процесів.
Водночас профспілка працівників сфери послуг ver.di розкритикувала заплановані скорочення.
"Ми не погодимося на суцільне скорочення штату у Lufthansa за рахунок працівників", - зазначив представник профспілки Марвін Рещинський.
Крім того, Lufthansa хоче закупити понад 230 нових літаків до 2030 року, з яких 100 будуть призначені для рейсів далекого сполучення. Оновлення флоту дозволить суттєво скоротити операційні витрати, оскільки нові літаки потребують менше пального.
Компанія Lufthansa - найбільший авіаперевізник Європи, який забезпечує роботою близько 103 тис. співробітників.
