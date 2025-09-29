/ колаж УНІАН, фото УНІАН, фото Reuters

Національний банк України встановив на вівторок, 30 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,32 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася одразу на 16 копійок.  

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,44 гривні за один євро, тобто гривня втратила 3 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,29/41,32 грн/дол., а євро - 48,44/48,46 грн/євро.

29 вересня американська валюта впала через побоювання з приводу можливого припинення роботи уряду США. Індекс долара сьогодні знизився на 0,22% до 97,90.

При цьому аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс купівлі та продажу готівкового долара у банках перебуватиме до 3 жовтня в межах коридору від 40,70 до 41,90 гривні, а в обмінниках - у межах від 41,10 до 41,85 гривні.

Курс готівкового євро ж в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 47,80 до 49,20 гривні, а в обмінниках - від 47,90 до 49,10 гривні. Козирєв зазначив, що євровалюта залишиться головним інструментом для спекуляцій як на міжнародному, так і українському валютних ринках. 

