Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,44 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 30 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,32 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася одразу на 16 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,44 гривні за один євро, тобто гривня втратила 3 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,29/41,32 грн/дол., а євро - 48,44/48,46 грн/євро.

29 вересня американська валюта впала через побоювання з приводу можливого припинення роботи уряду США. Індекс долара сьогодні знизився на 0,22% до 97,90.

При цьому аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс купівлі та продажу готівкового долара у банках перебуватиме до 3 жовтня в межах коридору від 40,70 до 41,90 гривні, а в обмінниках - у межах від 41,10 до 41,85 гривні.

Курс готівкового євро ж в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 47,80 до 49,20 гривні, а в обмінниках - від 47,90 до 49,10 гривні. Козирєв зазначив, що євровалюта залишиться головним інструментом для спекуляцій як на міжнародному, так і українському валютних ринках.

