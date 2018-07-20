Порошенко звільнив голову РДА на Закарпатті, який п'яним скоїв смертельну аварію

Відповідне розпорядження щодо звільнення Віктора Олефіра оприлюднено на сайті глави держави.

Президент України Петро Порошенко підписав розпорядження про звільнення голови Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області Віктора Олефіра, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП.

Розпорядження №106 оприлюднено на сайті глави держави.

«Звільнити Олефіра Віктора Івановича з посади голови Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою», - йдеться в документі.

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Як повідомляв УНІАН, 13 липня близько 22:30 голова Перечинської РДА Олефір, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Jeep Cherokee, скоїв у Перечині наїзд на двох жительок міста. Внаслідок ДТП від отриманих травм 56-річна жінка померла в ніч після аварії, 71-річна – 15 липня.

Олефіра затримано і повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

16 липня Ужгородський міськрайонний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11 вересня без альтернативи внесення застави.