П'яна ДТП на Закарпатті: екс-голову Перечинської РДА арештували без визначення застави

У суді повідомили, що застава не обиралася, зважаючи на трагічні наслідки ДТП.

Ужгородський міськрайонний суд обрав підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП голові Перечинської райдержадміністрації Віктору Олефіру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11 вересня без визначення застави.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Ужгородського міськрайсуду.

«Слідчий суддя Ужгородського міськрайсуду при розгляді питання про обрання запобіжного заходу сьогодні під час судового засідання обрав запобіжний захід голові Перечинської РДА Віктору Олефіру, який 14 липня вчинив смертельне ДТП, у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів – до 11 вересня без визначення застави», - йдеться у повідомленні.

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Як було озвучено під час оголошення рішення суду, застава не обиралася, зважаючи, насамперед, на трагічні наслідки ДТП.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня близько 22:30 голова Перечинської РДА Віктор Олефір, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Jeep Cherokee, скоїв у Перечині наїзд на двох жительок міста. Внаслідок ДТП від отриманих травм 56-річна жінка померла в ніч після аварії, 71-річна – 15 липня.

Олефір написав заяву на звільнення і відсторонений від посади.

Його затримано і повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.