На Закарпатті померла друга жінка, яку автомобілем збив п’яний голова РДА
На Закарпатті померла 71-річна жінка, яку автомобілем збив п’яний голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір.
Про це мер міста Перечин Іван Погоріляк написав на своїй сторінці у Facebook.
«На жаль, померла й друга жінка, котра була травмована в ДТП за участі голови Перечинської РДА. Слів не має, котрі би хоч якось могли втішили близьких та рідних жертв цієї дорожньо-транспортної пригоди...», - зазначив він.
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Як повідомляв УНІАН, 13 липня близько 22.30 голова Перечинської РДА Віктор Олефір, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Jeep Cherokee, скоїв у Перечині наїзд на двох жительок міста. Жінка віком 56 років померла від отриманих травм в лікарні, інша потерпіла віком 71 рік була госпіталізована у тяжкому стані.
Олефір написав заяву на звільнення і відсторонений від посади.
Його затримано і повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.