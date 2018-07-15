На Закарпатті померла друга жінка, яку автомобілем збив п’яний голова РДА

13 липня голова Перечинської РДА Віктор Олефір п’яним скоїв наїзд на двох жінок, одна з яких того ж дня померла від отриманих травм в лікарні.

На Закарпатті померла 71-річна жінка, яку автомобілем збив п’яний голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір.

Про це мер міста Перечин Іван Погоріляк написав на своїй сторінці у Facebook.

«На жаль, померла й друга жінка, котра була травмована в ДТП за участі голови Перечинської РДА. Слів не має, котрі би хоч якось могли втішили близьких та рідних жертв цієї дорожньо-транспортної пригоди...», - зазначив він.

Читайте такожСмертельна ДТП з п'ятимісячною дитиною: харківська поліція затримала водія

Як повідомляв УНІАН, 13 липня близько 22.30 голова Перечинської РДА Віктор Олефір, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Jeep Cherokee, скоїв у Перечині наїзд на двох жительок міста. Жінка віком 56 років померла від отриманих травм в лікарні, інша потерпіла віком 71 рік була госпіталізована у тяжкому стані.

Олефір написав заяву на звільнення і відсторонений від посади.

Його затримано і повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.