"Щоб стати Героєм України, Усику ще треба "лупати і лупати цю скелю": посол в США прокоментував перемогу Усика

Посол України зазначив, що українські військові, що загинули, захищаючи країну, і ті, що зараз стримують агресію ворога на лінії зіткнення, мають пріоритет.

Посол України у США Валерій Чалий привітав абсолютного чемпіона світу Олександра Усика з перемогою.

Про це він написав у Facebook. "По-перше: Олександр переміг достойно і майстерно в країні, яка є на сьогодні нашим супротивником у війні (така гібрідна реальність) - і дав нам ще один привід пишатися і вірити в Україну. Вітання йому і всій команді - багатьох з них знаю особисто. Молодці! По-друге: ми продовжимо всіма силами, як і раніше, підтримувати і Олександра Усика, і Олександра Гвоздика, і Василя Ломаченка на американському ринзі. Вони знають. І по-третє: Олександр - без сумніву - Герой. Але, щоб стати Героєм України (як запропонував Прем‘єр-міністр Володимир Гройсман) йому ще треба «лупати і лупати цю скелю...». І свою внутрішню також", - написав посол.

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Він зазначив, що українські військові, що загинули, захищаючи країну, і ті, що зараз стримують агресію ворога на лінії зіткнення, мають пріоритет.

"Попри всі заслуги Олександра і всіх наших спортсменів - переможців. Вони мають шанс перемогти на честь України саме тому, що наші воїни гинуть за Україну! Не забуваймо про це", - додав він.

Як відомо, у Москві завершився фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії, в якому українець Олександр Усик побив росіянина Мурата Гассієва. Бій тривав усі 12 раундів і проходив повністю під диктовку Усика.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що запропонує президенту Петру Порошенку присвоїти боксеру Олександру Усику звання Героя України.