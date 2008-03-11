Кримські татари погрожують зірвати курортний сезон

Кримські татари зірвуть курортний сезон у разі відмови влади вирішувати проблеми із землею, заявив сьогодні в Сімферополі журналістам координатор встановленого перед кримським парламентом наметового містечка Фазил ІБРАЇМОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Ф.ІБРАЇМОВА, «кримським татарам, як відомо, протягом 3-4 років не видається земля... На сьогодні влада не вирішила жодну з наших вимог. Вважатимемо, що кримськотатарський народ на сьогодні виявився найлояльнішим і найпоряднішим по відношенню до влади, нічого такого поганого не зробив».

На запитання, наскільки рішуче кримські татари збираються відстоювати свої права, Ф.ІБРАЇМОВ заявив, що саме встановлення наметів – це вже рішучі дії. «Стоятимемо. Якщо вони думають, що ми не зуміємо зірвати їм сезон. Чому їм, а не комусь? Їм - тому, що кримські татари готелів не мають, не мають пансіонатів, нічого. На жаль, з розпаювання і «роздербанення» Криму кримським татарам нічого не дісталося, хоча з цих пансіонатів хоч би 10% кримським татарам як народу повинно було дістатися. Але - ні заводів, ні фабрик. Якщо ми втратимо останнє – землю, то залишимося ні з чим, і у нашого народу не буде майбутнього ніколи. Ми не зможемо накопичити таких грошей, щоб дати владі, купити землю і збудувати там будинок», – заявив Ф.ІБРАЇМОВ.

За його словами, кримські татари мають намір стояти в пікетах, перекривати дороги і придумувати нові способи боротьби за свої права. Разом із тим, якщо земля буде виділена, то в найближчі п`ять років акцій не буде, оскільки кримським татарам не буде коли, вони будуватимуться. Але у разі невирішення проблем, кримських татар ніхто не зможе зупинити, навіть їх лідери, запевнив Ф.ІБРАЇМОВ. «Нас на коліна поставити важко, не дай Боже, планка зірветься десь – потім зупинити важко буде. Все робиться для того, щоб підірвати мир у Криму. Цього не ми хочемо, а ось ті, які ззаду», – заявив Ф.ІБРАЇМОВ, указуючи рукою на будівлю Верховної Ради АРК.

«Татарами лякати людей не треба, люди як їхали, так і їхатимуть. Просто буде неприємно, люди стоятимуть, люди нервуватимуть, що не можуть проїхати до Ялти, до Алушти. Комфортність зірветься у людей. Будуть дрібні неприємності для тих, хто приїде – там пробки, тут ще щось. Зрив сезону - не для народу, простий народ від цього мало що має. Сезон зірветься для тих, хто позаду мене – це їхні готелі, їхні пансіонати, у простого народу нічого не немає», – заявив Ф.ІБРАЇМОВ.