Президент не виключає, що розпустить Верховну Раду
Якщо перемовини будуть не результативні
Президент Віктор Ющенко не виключає, що розпустить Верховну Раду, якщо парламентські сили не досягнуть компромісу.
Відповідаючи на питання журналістів, чи збирається він розпустити парламент, президент відповів, що "буде поступати в рамках чинної Конституції".
"Якщо перемовини будуть не результативні, якщо вони будуть проведені із порушенням Конституції і законів, я цю норму використаю", - наголосив Ющенко.
Як відомо, за конституцією президент має право достроково припинити повноваження
Верховної Ради України, якщо:
1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції;
2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів;
3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.