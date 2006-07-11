Ющенко є прибічником переговорного процесу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що ситуація в парламенті має вирішуватися тільки шляхом переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні журналістам після зустрічі зі спікером ВР Олександром МОРОЗОМ.

Він наголосив, що всі процеси у ВР повинні відповідати Регламенту та Конституції, а будь-яке відхилення від цього веде до поляризації політичних сил в парламенті.

Президент також зазначив, що процес створення нової коаліції має розпочатися після завершення де-юре існування першої коаліції. Президент зазначив, що спроба ініціювати розгляд керівництва ВР, розподіл комітетів сьогодні може призвести «до звуження переговорного процесу». На його переконання, це веде до політичної поляризації України і політичної конфронтації. «Нам треба прийти до моделі, можливо навіть через технічні рішення, через технічний уряд, демонструвати повагу і порозуміння позиції простих людей, як на Сході так і на Заході, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи виступає він за формування широкої коаліції, В.ЮЩЕНКО сказав: «Я є прибічником того, що між тим, що сталося і тим, що хтось хоче будувати повинен бути тільки переговорний процес». Він підкреслив, що тільки шляхом переговорів можна вирішити ситуацію в парламенті та консолідувати українське суспільство. Він також підкреслив, що у разі нерезультативності переговорного процесу, порушення законів та Конституції, готовий розпустити парламент.

Водночас В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що перевибори не вирішать існуючі проблеми, а тільки їх пролонгують. На його думку, за 4 місяці думки населення значно не змінились і до парламенту потраплять сьогоднішні 5 політичних сил. Він висловив побажання, що парламентські політичні сили мають відчути на собі державницьку відповідальність, а не займатися політичним знищенням один одного.

В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що Президент має залишитися над переговорним процесом.

«Президента втягують у переговорний парламентський процес. Мене хочуть бачити як сторону переговорів», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Я є Президентом, який повинен знаходити діалог з кожною політичною силою», - додав він.

Президент підкреслив, що парламент повинен вчитися самостійно працювати. Він також зазначив, що останні події у ВР відбуваються через недосконалість політичної реформи. «Політично український парламент не готовий і довгі роки буде не готовий до такого хреста», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що формування коаліції «по лінії ріки Дніпро дуже негативно відображається на загальнонаціональному діалозі».