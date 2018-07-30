Паризька мерія вивісить фотографію Сенцова на своєму фасаді

Сенцов голодує в російській колонії вже 78-й день, вимагаючи звільнення українських політв'язнів Кремля.

На паризькій мерії сьогодні розмістять фотографію українського політв'язня Олега Сенцова.

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Про це повідомляє сторінка Save Oleg Sentsov в соцмережі, передає 112.ua. "Паризький мер на підтримку Олега Сенцова, який незабаром досягне 80-го дня голодування, розмістить його фотографію на фасаді міської мерії в 4-м муніципальному окрузі", - йдеться в повідомленні.

Раніше також мер Парижа Анн Ідальго нагадала про Сенцова напередодні фіналу ЧС з футболу. Вона написала в соцмережі, що поки очі світового співтовариства прикуті до фіналу ЧС в Москві, Сенцов на чотири роки позбувся свободи і продовжує голодувати.

Як повідомляв УНІАН, український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений у РФ до 20 років колонії, оголосив безстрокове голодування 14 травня. Основна його вимога - звільнити усіх українців-політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях.