За добу бойовики 6 разів обстрілювали позиції силовиків (мапа АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Щодо фактів порушення режиму тиші: вогонь зі стрілецької зброї зафіксовано в районі селища Майорське у передмісті Горлівки, біля селища Піски та в районі міста Щастя», - зазначив він.

«Наших військових у Донецькому аеропорту бойовики провокували двічі, ведучи вогонь з підствольних гранатометів», - додав Лисенко.

Читайте такожРНБО фіксує «поступове та обопільне» встановлення «режиму тиші» Він наголосив, що «загалом за добу відбулося 6 обстрілів, у всіх цих випадках українські воїни проявляли стійкість, витримку та не відповідали на провокації».

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