Вночі бойовики обстріляли Щастя і Донецький аеропорт - штаб АТО
08:19, 12 грудня 2014Політика
0 0
За минулу добу з боку бойовиків шість разів обстрілювали позиції сил АТО зі стрілецької зброї.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
«Вдень затишшя вдавалось дотримуватись. Але у темну пору доби провокації з боку бандитів в районі населених пунктів: Щастя, Піски, Майорськ, Чернухіно, міжнародного аеропорту «Донецьк»», - йдеться у повідомленні.
Читайте такожВ РНБО заперечують відведення бойовиками важкої артилерії
Також, за інформацією прес-центру, продовж доби надійшла інформація про поранення 2 цивільних осіб.
Раніше повідомлялось, що в Авдіївці, внаслідок вогневих ударів і обстрілу з боку російсько-терористичних військ, відзначаються значні руйнування будівель в міській межі, включаючи житловий сектор і промислові підприємства.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter