Вночі бойовики обстріляли Щастя і Донецький аеропорт - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Вдень затишшя вдавалось дотримуватись. Але у темну пору доби провокації з боку бандитів в районі населених пунктів: Щастя, Піски, Майорськ, Чернухіно, міжнародного аеропорту «Донецьк»», - йдеться у повідомленні.

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Також, за інформацією прес-центру, продовж доби надійшла інформація про поранення 2 цивільних осіб.

Раніше повідомлялось, що в Авдіївці, внаслідок вогневих ударів і обстрілу з боку російсько-терористичних військ, відзначаються значні руйнування будівель в міській межі, включаючи житловий сектор і промислові підприємства.