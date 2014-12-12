Наступне засідання Ради відбудеться 23 грудня

Наступного тижня парламент працюватиме у фракціях і в комітетах.

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито. Як передає кореспондент УНІАН, заступник голови ВР Оксана Сироїд, закриваючи засідання, нагадала, що наступного тижня парламент працюватиме у фракціях та в комітетах. Читайте такожПарубій: ВР має розглянути питання про відміну позаблокового статусу Вона зазначила, що наступне пленарне засідання відбудеться 23 грудня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter