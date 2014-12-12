Наступне засідання Ради відбудеться 23 грудня
14:32, 12 грудня 2014Політика
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Наступного тижня парламент працюватиме у фракціях і в комітетах.
Сироїд повідомила, коли відбудеться наступне засідання ВР / Фото УНІАН
Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито.
Як передає кореспондент УНІАН, заступник голови ВР Оксана Сироїд, закриваючи засідання, нагадала, що наступного тижня парламент працюватиме у фракціях та в комітетах.
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Вона зазначила, що наступне пленарне засідання відбудеться 23 грудня.
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