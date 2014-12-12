Члени Кабміну пішли з Ради

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Гройсман після Години запитань до уряду зазначив: “Як мене, поінформував міністр Кабінету міністрів, зараз буде засідання уряду, тому ми маємо подякувати урядовцям”.

Він також нагадав, що під час Погоджувальних рад народні депутати мають узгоджувати теми Годин запитань до уряду.

Гройсман також наголосив, що міністри та їхні заступники мають відвідувати засідання профільних комітетів ВР, на яких розглядаються питання взаємодії між урядом і парламентом, бо це є «надзвичайно важливим з точки зору якості підготовки рішень.

Читайте такожУ Порошенка незадоволені програмою діяльності КабмінуВін попросив міністра Кабінету міністрів Ганну Онищенко “врахувати це і зробити все для того, щоб особисто міністри або його профільні заступники відвідували засідання комітетів для напрацювання рішень з депутатами”.