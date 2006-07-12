Верховна Рада сьогодні взяла передих

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, закриваючи учора вечірнє засідання парламенту, повідомив, що пленарного засідання 12 липня не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, О.МОРОЗ нагадав депутатам, що оскільки була ухвалена постанова про кількість і предмети відання комітетів ВР, фракціям необхідний час для проведення консультацій щодо розподілу депутатів по комітетах і призначення керівництва комітетами. Тому, за словами О.МОРОЗА, середа відводиться на проведення відповідних консультацій і наступне пленарне засідання розпочнеться у четвер о 10.00.