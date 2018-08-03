Росіянин, який відбуває покарання на Київщині, просить Путіна обміняти його на українського політв'язня

11:27, 03 серпня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що затриманий та засуджений в Україні за тероризм громадянин Росії Олексій Седіков звернувся із заявою до президента РФ Володимира Путіна з проханням обміняти його на одного з українських політв'язнів.

Про це український омбудсмен повідомила у соціальній мережі Facebook.

"Громадянин Росії Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії, надав заяву на ім’я президента РФ з проханням повернути його на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів", - написала Денісова.

"Цей лист був відправлений до МЗС України, щоб вони дипломатичною поштою відправили його на Адміністрацію президента РФ", - зазначила вона.

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Крім того, Денісова повідомила, що звернулася до представника України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірини Геращенко, до Міністерства закордонних справ України, до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової та до радника президента РФ, голови ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства та правам людини Михайла Федотова щодо сприяння можливості гуманітарного обміну "один на один".

"(Обміну) на Сенцова, Балуха, Клиха або Кольченка, яким, як і Седікову, потрібна медична допомога", - наголосила український омбудсмен.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня представники Росії на переговорах ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі не відповіли на пропозицію України передати їм 36 росіян в обмін на тих українців, яких тримають в Росії. Українська сторона в Мінську запропонувала РФ провести зустріч омбудсменів для розблокування обміну 36 росіян на українських політв'язнів.

Наступне засідання ТКГ призначено на 22 серпня.

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Теги: #Україна#обмін#росіянин#Володимир Путін