Українська сторона досі очікує від РФ відповіді на пропозицію обміняти 36 росіян на заручників Кремля

У Києві завершилась традиційна щомісячна зустріч з родинами політв‘язнів і заручників Кремля , та з громадськими організаціями, що займаються правозахисною діяльністю.

Україна й досі очікує від РФ офіційної відповіді на пропозицію передати їм 36 росіян в обмін на заручників Кремля.

Про це, підсумовуючи зустріч з родинами політв‘язнів і заручників Кремля, повідомила перший віце-спікер ВР Ірина геращенко.

За її словами, на зустрічі була скоординувані наступні спільні дії щодо тиску на світову спільноту з вимогою тиснути на РФ в питанні звільнення заручників і політв‘язнів , вимоги до МКЧХ стукати в усі двері, аби отримати доступ до наших в‘язнів, незаконно утримуваних в РФ, окупованих Донбасі і Криму.

"Також обмудсвумен Денисова продовжує докладати зусиль, аби отримати доступ до українців в російських тюрмах. Ці питання, а також недотримання РФ домовленостей президентів про гуманітарний обмін візитами обмудсвумен, ми ставитимемо 25 липня на зустрічі в Мінську, разом з питанням звільнення заручників, пошуку зниклих безвісти", - повідомила Геращенко.

Вона також зазначила, що разом з Денисовою, представниками МЗС , АП і інших установ поінформували про роботу, яку здійснює українська влада для звільнення і підтримки заручників і політв‘язнів.

Крім цього, родини політв‘язнів було поинформовано про звернення до уряду з проханням прийняти рішення і прописати алгоритм підтримки родин політв‘язнів та про законодавчі ініціативи щодо статусу політв‘язнянів. До їх розгляду ВР може повернутися у вересні.

"Поділяю обурення родин політв‘язнів, які й досі не отримують від держави допомоги для адвокатів, що захищають українців і кримстких татар в Криму (тим більше, що ВР заклала в бюджет на підтримку політв‘язнів і їх родин, в т ч на адвокатські послуги, значні суми, більше 90 млн грн)", - додала перший віце-спікер ВР, підсумовуючи результати зустрічі.