Угорщина не може силою забрати Закарпаття, тому робить це покроково - історик

За словами історика, як тільки Україна робить крок назад або створюється вакуум державної волі, Угорщина робить півтора кроку вперед.

Як тільки Україна робить крок назад або створюється вакуум державної волі, Угорщина робить півтора кроку вперед. Фактично, сусідня країна використовує покрокове опанування українськими територіями.

Про це в ефірі інформаційно-аналітичного проекту «Перші про головне. Коментарі» телеканалу ZIK говорив доктор історичних наук та громадсько-політичний діяч Павло Гай-Нижник.

«Угорщина як раніше, так і зараз не може мілітарною силою протиставити щось Україні. Тому вона обрала дуже гарний метод – покрокового опанування», – сказав Гай-Нижник.

За його словами, як тільки Україна робить крок назад або створюється вакуум державної волі, Угорщина робить півтора кроку вперед.

«Таким чином Угорщина наступає нам на пальці, змушуючи нас знову відступати на крок. І саме це називається покроковим опануванням території. Ба більше! В українському законодавстві немає поняття національної меншини, а також національності в паспортах», – прокоментував він.

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На його думку, це створює нормальний ґрунт для маніпуляцій. Адже економічно розвинутіша країна може розігрувати карту нацменшин, незважаючи на те, чи є представник тієї чи іншої національності саме їхньою меншиною чи ні.

«Це підтверджують карти поляків, подвійне громадянство. Таким чином під українську державність підставляється міна уповільненої дії, яка рано чи пізно вибухне у тій чи іншій ситуації», – наголосив Гай-Нижник.

Також він зауважив, що в Україні немає покарання за подвійне громадянство.

«В Україні подвійне громадянство заборонене, але покарання за це немає, що є загрозою для національної безпеки. Не кажучи вже про те, яку освітню політику Україна провадить, зокрема, на Закарпатті. А також варто зрозуміти, чи взагалі в Україні займаються гуманітарною сферою в регіонах з багатонаціональним населенням. Адже виглядає на те, що у нас немає ані концепції, ані стратегії етнонаціональної політики», – додав він.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд парламенту проект закону № 8297 про внесення змін до закону України «Про громадянство України» щодо удосконалення окремих положень.

Також слід нагадати, що 31 липня МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні Ласло Папа. Угорському дипломату було висловлено рішучий протест у зв’язку з тим, що сусіди хочуть створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну.