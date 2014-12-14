Порошенко вшанував пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Президент та учасники церемонії вшанували пам`ять загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання.

Разом з президентом у церемонії взяли участь голова Київської міської адміністрації Володимир Кличко, голова Київської обласної державної адміністрації Володимир Шандра, представники Кабінету міністрів, Верховної Ради, духовенства, громадськості.

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Як повідомляв УНІАН, щорічно 14 грудня в Україні проводиться День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Аварія, що сталася в квітні 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, стала однією з найбільших катастроф в історії людства.

14 грудня 1986 року на ЧАЕС було завершено спорудження захисного саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком.