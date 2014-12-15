Міністр екології задекларував 3 квартири, 2 авто і майже 2 мільйони доходу

Про це свідчать дані його декларації за 2013 рік, опублікованої Кабінетом міністрів.

Згідно з нею, міністр у 2013 році отримав 1,8 мільйона гривень доходу "від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності".

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При цьому у 2013 році Шевченко поклав у банк майже 229 тисяч гривень, а майже 60 тисяч - у статутний капітал, передає Українська правда.

На міністра записані 3 квартири, площею 168,1 метрів квадратних, 129,6 м кв. та 161,4 м кв.

Крім того у Шевченка є інше нерухоме майно (яке саме в декларації не вказано) площею 537, 2483, майже 17 та 260 метрів квадратних.

Також у нього є 2 авто: Toyota Land Cruiser (2011 року) та Mersedes CLK 500 (2002 року).