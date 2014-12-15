Яценюк заявив, що 2015 рік має стати для України роком стабілізації
Прем'єр підкреслив, що український уряд готовий вести реформи, але потребує підтримки.
Український уряд готовий вести весь перелік запланованих реформ, проте потребує підтримки, заявив під час прес-конференції в Раді Європи прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк.
«Сьогодні ми запустили механізм роботи Угоди про Асоціацію з ЄС і формування зони вільної торгівлі. Сьогодні розпочала роботу Рада Асоціації з ЄС. Наше спільне завдання - зробити Україну успішною, - сказав Яценюк. -Уряд вже оприлюднив програму своєї роботи, яка базується на Угоді про асоціацію. І тут я хочу бути гранично зрозумілим: уряд готовий виконувати всі реформи, ми готові виконати все, що в наших силах, але нам потрібна підтримка - для економіки, для фіскальної системи, для подолання тієї турбулентності, яку ми переживаємо».
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Яценюк зазначив, що разом з європейськими партнерами Україна зможе досягти стабільності. «2015 має стати роком стабілізації, а 2016 - роком економічного зростання», - підкреслив Яценюк.
Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Яценюк перебуває з робочою поїздкою у Брюсселі, де вже провів переговори в штаб-квартирі НАТО і в Раді Європи, а також взяв участь у інавгураційному засіданні Ради Асоціації Україна - ЄС. Раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Адомавічус, який супроводжує главу уряду, зазначав, що основне завдання української делегації дати старт роботі Ради Асоціації, а також знайти реальну підтримку, в першу чергу фінансову.