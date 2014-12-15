Яценюк заявив, що 2015 рік має стати для України роком стабілізації

Український уряд готовий вести весь перелік запланованих реформ, проте потребує підтримки, заявив під час прес-конференції в Раді Європи прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Сьогодні ми запустили механізм роботи Угоди про Асоціацію з ЄС і формування зони вільної торгівлі. Сьогодні розпочала роботу Рада Асоціації з ЄС. Наше спільне завдання - зробити Україну успішною, - сказав Яценюк. -Уряд вже оприлюднив програму своєї роботи, яка базується на Угоді про асоціацію. І тут я хочу бути гранично зрозумілим: уряд готовий виконувати всі реформи, ми готові виконати все, що в наших силах, але нам потрібна підтримка - для економіки, для фіскальної системи, для подолання тієї турбулентності, яку ми переживаємо».

Читайте такожМЗС Литви: ЄС повинен продовжувати тиснути на РФ для поліпшення ситуації в Україні

Яценюк зазначив, що разом з європейськими партнерами Україна зможе досягти стабільності. «2015 має стати роком стабілізації, а 2016 - роком економічного зростання», - підкреслив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Яценюк перебуває з робочою поїздкою у Брюсселі, де вже провів переговори в штаб-квартирі НАТО і в Раді Європи, а також взяв участь у інавгураційному засіданні Ради Асоціації Україна - ЄС. Раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Адомавічус, який супроводжує главу уряду, зазначав, що основне завдання української делегації дати старт роботі Ради Асоціації, а також знайти реальну підтримку, в першу чергу фінансову.