Адвокат Медведчука погрожує через суд заборонити фільм про Стуса

Адвокат Медведчука вважає, що його клієнт нічого не міг вдіяти, коли захищав у радянському суді Василя Стуса.

Адвокат Віктора Медведчука Ігор Кириленко пообіцяв судитися, якщо у фільмі "Стус" буде подана "недостовірна інформація" про колишнього голову Адміністрації президента Лоенида Кучми і кума президента РФ.

Зокрема, він готовий буде навіть заборонити прокат кінострічки, повідомляється на сайті "Українського вибору".

Ігор Кириленко звинуватив прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у цензурі. Він звинуватив уряд і журналістів у тому, що вони "події минулого використовують у брудній політичній грі".

Згідно з заявою, "політики, які розбираються в історичній правді так само, як свиня в апельсинах, вирішили використовувати фільм про Стуса для політичного піару, а також для дискредитації Віктора Медведчука". "На жаль, навички управління, що залишилися у Гройсмана з часів вінницького ринку, нікуди не поділися і на посаді прем'єра-міністра. Та й звідки взятися іншим?", - запитує адвокат.

Читайте такожГройсман відреагував на "цензуру" фільму про Стуса

Ігор Кириленко вважає, що Василь Стус не приховував, що завжди виступав і буде виступати проти радянського ладу і радянської влади. Таким чином, він нібито сам показав свою боротьбу проти Радянського Союзу, тому "був спочатку, з моменту свого арешту, запрограмований на отримання відповідного вироку і практично заздалегідь відомого терміну відбування покарання, тому роль адвоката, якого сама держава примусово залучала для участі в таких справах, була незавидна і не грала істотної ролі у заздалегідь відомому вироку".

Таким чином, як запевняє захисник Медведчука, "будь-який радянський адвокат, який жив і працював у СРСР, максимум що міг зробити, так це спробувати хоч трохи пом'якшити вирок, але це виходило вкрай рідко".

Як повідомлялось, із сценарію фільму про українського дисидента Василя Стуса, який має вийти на екрани у 2019 році, прибрали сцену з Віктором Медведчуком, який був адвокатом поета.

Довідка. Василь Стус був українським поетом і дисидентом, якого в 1980 році Київський міський суд засудив до десяти років позбавлення волі і п'ять років заслання. Термін Стус відбував у колонії в Пермській області, де помер в 1985 році. Під час судового засідання його захищав адвокат Віктор Медведчук. Стус клопотав про відведення Медведчука, але суд не дозволив це зробити. Медведчук визнав провину свого підзахисного і попросив суд врахувати пом'якшувальні обставини.