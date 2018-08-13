Суд продовжив зобов'язання Насірову носити електронний браслет

Екс-главі ГФС заборонено без дозволу суду виїжджати за межі Київської області.

Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення продовжити процесуальні обов’язки колишньому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову на два місяці - до 11 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, суд задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Зокрема, Насіров повинен, як раніше, носити електронний браслет. Також йому продовжено заборону на виїзд за межі Київської області без дозволу суду. Насірову заборонено спілкуватися зі свідками, які проходять у кримінальному провадженні.

Паспорти, які дозволяють йому виїхати за кордон, мають бути у Державній міграційній службі.

Крім того, суд задовольнив аналогічне клопотання САП щодо підлеглого Насірова - керівника Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.

Наступне судове засідання призначено на 15 серпня на 13:00.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада 2017 року прокурори САП направили до суду обвинувальний акт проти Насірова і його підлеглого - керівника Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.