Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл поблизу Донецького аеропорту

Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під обстріл в районі Донецького аеропорту. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає Українська правда.

Згідно з повідомленням, обстріл вівся по вантажівках, в яких в рамках ротації перевозили українських військових.

Інцидент стався 15 грудня, коли СММ спостерігала за ротацією службовців української армії в аеропорту Донецька.

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"Місія помітила дві вантажівки з 36 українськими військовими і ще одну вантажівку, що перевозила їжу, воду і витратні матеріали. За кермом вантажівок, згідно з домовленостями, були представники "Донецької Народної Республіки", - йдеться в повідомленні.

Вони відвезли українських військових в південну частину терміналу аеропорту, де передали вантажівки і військових українській стороні. Водії української армії відвезли вантажівки в північному напрямку до своїх позицій в аеропорту.

Приблизно о 16:50, ті ж три українські військові транспортні засоби були помічені Спеціальної місією ОБСЄ, коли рухалися в сторону припаркованих автомобілів СММ.

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"Як тільки три вантажівки під управлінням українських військових повернули на південь і під'їхали до позицій представників СММ і транспорту "ДНР", українські військові вантажівки потрапили під автоматний вогонь із гвинтівки, який вівся з західної сторони. Вогонь по вантажівках з українськими військовими продовжився, коли вони проїхали патруль ОБСЄ та автівки "ДНР", - сказано у звіті місії.

Ні серед українських військових, ні серед "ДНР" та ОБСЄ ніхто не постраждав.