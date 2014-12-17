Порошенко сьогодні розпочне державний візит до Польщі

Як повідомляв на брифінгу заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий, "17-18 грудня буде державний візит президента до Польщі".

Під час державного візиту президент України має зустрітися з президентом Польщі Броніславом Коморовським, прем’єр-міністром Евою Копач, а також главами палат польського парламенту Богданом Борусевичем та Радославом Сікорським.

За словами Чалого, також заплановано виступ Порошенка у парламенті Польщі.

У рамках візиту будуть прийняті рішення, які стосуються місцевого прикордонного руху, зокрема розширення кількості населених пунктів з української сторони в рамках місцевого прикордонного руху; обговорюватиметься питання навчання українських студентів у Польщі; адаптації української інфраструктури до європейських стандартів.

Читайте такожПорошенко: Відносини з ЄС перейшли на якісно новий рівеньКрім того, можливе відвідування президентом України місця дислокації українсько-польсько-литовської бригади.

Окремо планується обговорити військово-технічну співпрацю, взаємодію у галузі безпеки.