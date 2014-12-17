Савченко збирається продовжувати голодування мінімум до 22 грудня

Українська льотчиця Надія Савченко має намір продовжувати голодування мінімум до 22 грудня, на цю дату призначено засідання Московського міського суду, де розглядатиметься апеляція на рішення про її арешт.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві заявив адвокат льотчиці Ілля Новіков.

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"Савченко у суботу оголосила голодування у зв'язку з тим, що їй не надавали належного лікування... Надія відмовилася припиняти голодування, хоч її про це просили я і консул України Геннадій Бресколенко, вона відмовилася це робити, як мінімум, до 22 грудня, на цю дату призначено розгляд Мосміськсудом апеляції по продовження її арешту. До цього числа вона збирається голодувати", - сказав Новіков.

При цьому він підкреслив, що питання про те, чи перерве вона голодування на новорічні свята, залишається відкритим.

Адвокат повідомив, що в питанні лікування Савченко є поліпшення - їй викликали лікаря з міської поліклініки і обіцяють передати необхідні ліки.

Довідка УНІАН. Савченко було викрадено бойовиками на Донбасі, а потім її перевезли до Росії. Як стверджує російське слідство, під час військових дій у районі Луганська в червні Савченко вступила до батальйону «Айдар». Нібито дізнавшись координати розташування групи російських співробітників ВГТРК та інших цивільних осіб під Луганськом, вона нібито передала ці координати бойовикам, а потім саме по цих координатах було здійснено мінометний постріл, у результаті якого загинули співробітники ВГТРК Ігор Корнелюк і Антон Волошин. Також у Росії льотчицю звинуватили в незаконному перетині кордону.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко було обрано народним депутатом за списком партії «Батьківщина».

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив строк утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

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Захист Савченко звернувся до Слідчого комітету Росії з проханням про припинення кримінальної справи, виходячи з її статусу військовополоненої.

15 грудня Савченко, яка утримується в московському СІЗО, оголосила голодування після того, як до неї відмовилися пустити лікаря-отоларинголога і не передавали ліки, придбані адвокатами.

16 грудня адвокат Марк Фейгін повідомив, що до Савченко допустили лікаря з департаменту охорони здоров'я Москви.