Згуладзе призначена першим заступником міністра внутрішніх справ

Про це повідомив міністр соціальної політики Павло Розенко на своїй сторінці в соцмережі.

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Він написав: «Тільки що Кабмін призначив Еку Згуладзепершим заступником міністра внутрішніх справ України». «Сказала, що для неї це усвідомлений вибір, а не авантюризм», - додав Павло Розенко.