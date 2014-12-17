Згуладзе призначена першим заступником міністра внутрішніх справ

14:02, 17 грудня 2014
Політика
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Кабінет міністрів призначив Еку Згуладзе першим заступником міністра внутрішніх справ.

Згуладзе назначена замглавы МВД / tabula.ge

Про це повідомив міністр соціальної політики Павло Розенко на своїй сторінці в соцмережі.

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Він написав: «Тільки що Кабмін призначив Еку Згуладзепершим заступником міністра внутрішніх справ України». «Сказала, що для неї це усвідомлений вибір, а не авантюризм», - додав Павло Розенко.

Post by Павло Розенко.
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