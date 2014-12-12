Аваков попросив українське громадянство для своєї майбутньої заступниці - екс-глави МВС Грузії (фото)

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав клопотання президенту України Петру Порошенку про надання українського громадянства грузинці Екатеріне Згуладзе.

Про це Аваков повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Згуладзе написала заяву з проханням про надання громадянства України і складення громадянства Грузії.

"Президент привітав моє клопотання. У понеділок, за фактом виходу відповідного Указу президента про надання громадянства, зроблю заключну формальність - підпишу подання в Кабмін про призначення Екатеріни Згуладзе - Першим замом міністра внутрішніх справ", - зазначив Аваков.

Як відомо, Згуладзе була міністром внутрішніх справ часів правління Саакашвілі і боролася з корупцією.