Аваков попросив українське громадянство для своєї майбутньої заступниці - екс-глави МВС Грузії (фото)
Згуладзе написала заяву з проханням про надання громадянства України і складення громадянства Грузії.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав клопотання президенту України Петру Порошенку про надання українського громадянства грузинці Екатеріне Згуладзе.
Про це Аваков повідомив на своїй сторінці у Facebook.
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Згуладзе написала заяву з проханням про надання громадянства України і складення громадянства Грузії.
"Президент привітав моє клопотання. У понеділок, за фактом виходу відповідного Указу президента про надання громадянства, зроблю заключну формальність - підпишу подання в Кабмін про призначення Екатеріни Згуладзе - Першим замом міністра внутрішніх справ", - зазначив Аваков.
Як відомо, Згуладзе була міністром внутрішніх справ часів правління Саакашвілі і боролася з корупцією.