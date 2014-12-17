Мільйон українців зможуть без віз перетинати польський кордон

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це Порошенко заявив під час спільної прес-конференції з Коморовським у Варшаві.

"Ми говорили про розширення можливостей малого прикордонного руху. Доступ сьогодні до малого прикордонного руху будуть мати майже мільйон українців", - сказав він.

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Глави двох держав обговорили також низку питань двостороннього співробітництва, зокрема, взаємодію країн у євроінтеграційній сфері.

Коморовський зазначив, що Польща й надалі ділитиметься з Україною своїм євроінтеграційним досвідом та шукатиме нових шляхів для його передачі українським колегам.

"Україна має право, а ми - обов'язок допомогти Україні в її захисті та євроінтеграції", - наголосив президент Польщі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 грудня, у ході офіційного візиту Порошенка до Польщі, серед інших документів, представники України та Польщі підписали протокол до угоди про малийприкордонний рух.

Як заявили у Посольстві України в Польщі, "головними змінами, які впроваджуються протоколом, є розширення переліку адміністративно-територіальних одиниць з українського боку на 4 населених пункти, збільшення безперервного перебування громадян сторін у прикордонній зоні іншої держави до 90 днів кожного разу з дати перетину кордону, а також скасування оплат за видачу другого та наступного дозволів".