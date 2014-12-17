Порошенко про призначення голови антикорупційного бюро: "Я вам обіцяю дуже приємний сюрприз"
19:21, 17 грудня 2014Політика
0 0
Президент обіцяє приємний сюрприз із призначенням голови антикорупційного бюро.
REUTERS
Президент України Петро Порошенко сьогодні у Варшаві пообіцяв ”приємний сюрприз” із призначенням голови антикорупційного бюро, котре буде створене 14 січня 2015 року.
Читайте такожВ Україні запрацює Антикорупційне бюро і з'явиться поліція – Яценюк
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час свого виступу на польсько-українському економічному форумі, в якому взяв участь також президент Польщі Броніслав Коморовський.
”Я вам обіцяю дуже приємний сюрприз 14 січня. Він вам усім сподобається”, - сказав Порошенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter